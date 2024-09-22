Дядя Жора рассекретил, сколько зарабатывает с женой ежемесячно и куда идут деньги: "Тяжелое время"

Украинский юморист Дядя Жора, настоящее имя которого Вадим Мичковский, рассекретил семейные заработки во время войны.

В частности, шоумен признался, что имеет общий бюджет с женой Натальей. К тому же они зарабатывают примерно одинаково по 5 тыс. дол. ежемесячно. Как говорит Дядя Жора, эти средства во время войны удается заработать нелегко, но есть много дел, в которые нужно вкладываться.

"У нас в семье зарабатываю не только я. Пять тыс. долл. плюс в месяц удается заработать. Жена, возможно, где-то так же. Сейчас немного тяжелое время для заработков. Трудно зарабатывать, плюс надо помогать, донатить, здесь необходим баланс, чтобы тебе на все хватало. Много внимания уделяем нашему фонду", – признался юморист в программе "Люкс ФМ".

Дядя Жора / Фото: instagram.com/dyadya_jora

К слову, кроме корпоративной деятельности и организации праздников, Дядя Жора также недавно имеет еще один собственный бизнес – цех полуфабрикатов. Поэтому признается, что некоторые средства сейчас идут на развитие семейного бизнеса и аренду помещений.

"Квартира одна. Есть пару помещений, которые используем под офис. У нас все в обороте. Пытаемся искать новые ниши, запускать новые проекты, но постоянно оно так: здесь взял, а здесь отдал", – добавил артист.

Напомним, что недавно звезда "Лиги смеха" Виктор Гевко поделился, сколько зарабатывает и тратит денег во время войны.

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