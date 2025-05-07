Дядя Жора восхитил редким фото с женой и сразу тремя дочками

Дядя Жора / © instagram.com/dyadya_jora

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Украинский юморист Дядя Жора поделился редкой фотографией, на которой показал свою большую семью в полном составе.

Снимком шоумен поделился не просто так, а по случаю важного праздника. Дело в том, что 7 мая самая старшая дочь Дяди Жоры – Ульяна – празднует день рождения. Поэтому юморист поздравил девочку. Шоумен адресовал дочери теплые и приятные слова. Он пожелал Ульяне счастья, здоровья, воплощения всех желаний, много ярких моментов в жизни, путешествий, замечательных людей рядом и самое главное – мира.

Дядя Жора со старшей дочерью Ульяной / © instagram.com/dyadya_jora

"С днем рождения, Улька! Дочь наша первая, папина дочь. Не буду много писать, ты все знаешь сама, знаешь, я тебя люблю. Желаю много здоровья, много счастья, много желаний и чтобы они все сбывались. Много ярких моментов, увлекательных путешествий, верных друзей. И главное - скорейшего мира. Живи, кайфуй, люби, будь счастлива. С твоим особенным днем!" - обратился к старшей дочери шоумен.

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Дядя Жора также поделился семейными фото. Он опубликовал кадры не только с Ульяной, но и с женой Наталией и младшими детьми – Устиной и Аминой. Так что впервые за длительное время шоумен показал семью в полном составе.

Дядя Жора с женой и тремя дочерьми / © instagram.com/dyadya_jora

Напомним, недавно ведущая Лилия Ребрик праздновала день рождения средней дочери, которой исполнилось 7 лет. Знаменитость уже показала, какой праздник организовала для Полины и почему мужа не было рядом.