"Дьявол носит Prada 2": кто снимется в продолжении культового фильма и первый тизер

Кадр из фильма "Дьявол носит Prada 2" / © скриншот с видео

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Для всех поклонников культовой американской комедийной драмы "Дьявол носит Prada" студия 20th Century Studios объявила приятную новость. Сейчас готовится продолжение картины.

Съемки уже официально начали. Сейчас же создатели продолжения постепенно раскрывают подробности. В частности, стали известны имена актеров. Как пишет Variety, к своим ролям вернутся Мерил Стрип (Миранда Пристли), Энн Хэтэуэй (Энди Сакс), Эмили Блант (Эмили Чарльтон) и Стэнли Туччи (Найджел Киплинг). К оригинальному актерскому составу также присоединится Кеннет Брана. Он воплотит на экране мужа Миранды Пристли.

Эмили Блант, Мерил Стрип и Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Создатели продолжения "Дьявол носит Prada" уже и представили первый тизер. В коротеньком видео лишь показали пару дьявольски-красных туфель на каблуках.

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Подробности сюжета пока тщательно скрывают. По слухам, история будет сосредоточена на карьере Миранды Пристли на фоне упадка традиционной журнальной индустрии. Она столкнется с бывшей ассистенткой Чарльтон, которая теперь топ-менеджер люксовой корпорации с рекламным бюджетом, который Пристли очень нужен. Пока не совсем понятно, какая роль будет у Энн Хэтэуэй, ведь в финале первой части фильма она уволилась из журнала и перешла работать в газету.

К слову, премьера ленты запланирована на 1 мая 2026 года.

Отметим, оригинальный фильм основан на романе Лорен Вайсбергер 2004 года. "Дьявол носит Prada" рассказывает о начинающей журналистке Энди Сакс, которую нанимают в глянцевый модный журнал. Однако она быстро попадает под власть жесткого главного редактора.

Напомним, тем временем канал HBO сейчас готовит сериал о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Недавно стало известно, кто в картине сыграет новых Гарри, Рона и Гермиону.

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