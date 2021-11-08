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Джамала без макияжа показала свою естественную красоту

Джамала без макияжа показала свою естественную красоту

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Артистка устроила импровизированный фотосет.

Певица Джамала очаровала поклонников своей природной красотой.

Звезда поделилась со своими поклонниками новыми снимками. На фото артистка позировала со своим домашним любимцем – собачкой.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / instagram.com/jamalajaaa

"На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака", — подписала фото исполнительница.

Интересно, что на снимках звезда показала лицо без макияжа. Знаменитость выглядит непревзойденно без косметики. Также для фото артистка надела домашний лук: красный свитер и голубые джинсы.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала / instagram.com/jamalajaaa

К слову, поклонники заметили, что они с собачкой очень милые и красивые.

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