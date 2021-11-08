Джамала без макияжа показала свою естественную красоту

Джамала без макияжа показала свою естественную красоту

Артистка устроила импровизированный фотосет.

Певица Джамала очаровала поклонников своей природной красотой.

Звезда поделилась со своими поклонниками новыми снимками. На фото артистка позировала со своим домашним любимцем – собачкой.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

"На тот случай, если вы вдруг забыли, что у меня есть еще собака", — подписала фото исполнительница.

Интересно, что на снимках звезда показала лицо без макияжа. Знаменитость выглядит непревзойденно без косметики. Также для фото артистка надела домашний лук: красный свитер и голубые джинсы.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

К слову, поклонники заметили, что они с собачкой очень милые и красивые.

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