Джамала честно ответила, как относится к тому, что ее объявили в розыск в России: "Это такой стресс"

Украинская певица Джамала впервые прокомментировала новости, что в России ее объявили в розыск.

Исполнительница откровенно призналась, что ее это совсем не удивило. Джамала говорит, что страна-агрессор часто прибегает к таким методам и, как всегда, лжет.

"Честно говоря, меня ничто не удивляет. Это тот самый метод, который использует российская пропаганда: ложь, ложь, ложь", – прокомментировала Джамала, пишет Sky News.

Джамалу в России объявили в розыск

Артистка говорит, что "российский розыск" вообще никак не повлиял на ее жизнь. Исполнительница сейчас находится за границей, не скрывает свою локацию и чувствует себя в безопасности. А вот родные Джамалы начали беспокоиться, ведь они переживают за за артистку.

"Это такой стресс для моей семьи, для моих родителей, детей. И я волнуюсь за них", – добавила артистка.

Напомним, Джамалу в середине октября этого года объявили в розыск в России. Певицу обвиняют в том, что она распространяла "фейки" о российских военных. Между тем сама Джамала рассказывает правду о преступлениях оккупантов на украинских землях.

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