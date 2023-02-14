Джамала чувственно спела о любви и станцевала на фоне красивого Киева в новом клипе

Украинская певица Джамала пригласила новый клип на лирическую композицию "Закохана".

Исполнительница представила чувственное видео на своем YouTube канале в День святого Валентина. На черно-белых кадрах Джамала показала живописные улицы и станцевала на фоне столицы.

Также в своем клипе исполнительница показала влюбленные пары, продемонстрировавшие свои чувства в кадре.

"Не забывайте признаваться в любви. На расстоянии или вместе, но влюбленные. И я, влюблена", — представила композицию Джамала.

Отметим, что песня "Закохана" была представлена в миниальбоме певицы под названием "Зов" еще в декабре 2022 года.

Ранее Джамала восхищала поклонников архивными кадрами со своей семьей и показала, какой она была в детстве.

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