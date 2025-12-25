ТСН в социальных сетях

Гламур
337
1 мин

Джамала довела до мурашек исполнением "Щедрика" под аккомпанемент 7-летнего сына

Артистка по-особенному поздравила с Рождеством.

Валерия Сулима
Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и продюсер нацотбора на "Евровидение-2026" Джамала довела до мурашек исполнением "Щедрика" под аккомпанемент 7-летнего сына.

Исполнительница по-особенному поздравила с Рождеством всех, кто празднует 25 декабря. Артистка это сделала вместе со старшим сыном - 7-летним Эмиром. В частности, Джамала чувственно исполнила всемирно известную украинскую колядку "Щедрик". Пока артистка пела, ее сын играл для нее на синтезаторе.

"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует именно сегодня (25 декабря - прим. ред.). Небольшое теплое поздравление от нас", - обратилась к подписчикам Джамала.

Артистку просто засыпали комплиментами в комментариях. Подписчики певицы делились, что после просмотра видео по коже начинают бегать мурашки, ведь это очень сильно чувственное исполнение.

  • Большое спасибо за такое поздравление!

  • Какие вы трогательны! Очень красиво!

  • Джамала, это так мило! Действительно семейное поздравление!

Напомним, недавно Джамала похвасталась эффектным похудением после третьих родов. Артистка уже рассказала, как возвращает своей фигуре форму.

