Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и продюсер нацотбора на "Евровидение-2026" Джамала довела до мурашек исполнением "Щедрика" под аккомпанемент 7-летнего сына.

Исполнительница по-особенному поздравила с Рождеством всех, кто празднует 25 декабря. Артистка это сделала вместе со старшим сыном - 7-летним Эмиром. В частности, Джамала чувственно исполнила всемирно известную украинскую колядку "Щедрик". Пока артистка пела, ее сын играл для нее на синтезаторе.

"Поздравляю всех моих друзей, кто празднует именно сегодня (25 декабря - прим. ред.). Небольшое теплое поздравление от нас", - обратилась к подписчикам Джамала.

Артистку просто засыпали комплиментами в комментариях. Подписчики певицы делились, что после просмотра видео по коже начинают бегать мурашки, ведь это очень сильно чувственное исполнение.

Большое спасибо за такое поздравление!

Какие вы трогательны! Очень красиво!

Джамала, это так мило! Действительно семейное поздравление!

