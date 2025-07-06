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Джамала довела до слез Павла Зиброва трогательным видео, где она поет с отцом
В семье Джамалы важный праздник. По случаю особой даты артистка показала трогательное видео с отцом.
Украинская певица Джамала довела до слез трогательным видео, на котором поет с отцом.
Контентом с родным человеком артистка поделилась не просто так. Дело в том, что 6 июля папа Джамалы - Алим Айярович Джамаладинов - празднует день рождения. Поэтому, исполнительница поздравила родного человека с праздником, а также опубликовала трогательное видео. Артистка показала, как чувственно пела вместе с папой. Исполнительница говорит, что не может сдержать слез, когда слышит, как их голоса сливаются в унисон.
"Не могу слушать твое пение без слез - оно рвет меня на части", - призналась артистка.
Видео прокомментировал певец Павел Зибров. Артист признался, что не только у Джамалы после просмотра видео появляются слезы на глазах, но и у него тоже. Павел Зибров говорит, что их пение с отцом - это просто невероятная сила.
"И я плачу... Спасибо, Джамала! Это - невероятная сила!" - говорит артистка.
Напомним, недавно Джамала попадала в больницу. Певица серьезно травмировала ногу.