Джамала довела до слез песней о погибшем на войне близком друге и сняла клип у себя дома

Украинская певица Джамала запремьерила новую чувственную песню "Мій брате", в которой упоминает о близком человеке, которого забрала война.

Год назад во время полномасштабного вторжения у певицы погиб друг, который был для нее, как брат. Это стало основой нового трека "Мій брате". По словам знаменитости, она не смогла сдержать боль, поэтому все свои переживания вылила в душевную композицию, где делится светлыми воспоминаниями о погибшем друге.

"Год назад, в январе, я потеряла очень близкого друга, брата, но воспоминания о нем были настолько светлыми, что однажды я не могла плакать до тех пор, пока не написала эту песню", – откровенно рассказала Джамала.

К тому же артистка посвятила песню всем украинским погибшим защитникам, близкие которых также испытывают похожие эмоции.

"Эта песня – посвящение всем братьям и сестрам, которым вы не успели сказать важные вещи. За это время войны подобных историй, к сожалению, у нас очень много. Меньше всего, что мы можем сделать по отношению к людям, которых мы любили, и которые умерли, защищая нас, – помнить, вспоминать, не бояться их любить, любить воспоминания о них, вспоминать их шутки, музыкальные вкусы, цитировать их. Мне это помогло, может, поможет и вам? Напишите им письмо", – поделилась певица.

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