Джамала довела до слез разговором с сыном во время обстрела Киева и показала, как они спали в багажнике авто

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала довела до слез разговором с сыном во время обстрела Киева и показала, как они провели ужасную ночь в багажнике авто.

Страна-агрессор Россия 10 июня массированно обстреляла Украину. Оккупанты нанесли удар крылатыми и баллистическими ракетами, а также беспилотниками. Под прицелом оказался и Киев. Джамала показала, как они с семьей провели ужасную ночь.

Исполнительница вместе с сыновьями спустилась в укрытие, вероятно, подземного паркинга. Там певица уложила детей спать в багажнике в авто. Но перед этим 4-летний Селим просто довел до слез своими словами. Мальчик признался, что ему страшно. Но, несмотря на это, он волновался за старшего брата Эмира. Селиму важно было, чтобы он был рядом.

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Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

"В багажнике. Селим: "Анака, страшно"... Ищет рукой: "А где Эмир?". Братья", - поделилась артистка.

Напомним, ранее ведущий Григорий Решетник показал, как с детьми прятался от взрывов. Ведущий поделился, как его семья пережила ночную атаку на Киев.