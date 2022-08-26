Джамала довела фанов до слез эмоциональным исполнением трека о завершении войны

Недавно победительница "Евровидения-2016" Джамала приехала в Киев на время. В перерывах между концертами и репетициями польских "Танцев со звездами" исполнительница успела записать новый трек с рэпером Freel.

Эмоциональную композицию "Коли закінчаться війни" певица и рэп-артист обнародовали на YouTube.

"Однажды мы проснемся от голоса родных и их слов: "Мы победили, война закончилась". Знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы деремся за своих. За свой дом", — высказалась относительно посыла песни Джамала.

Сопровождением песни стал необычный рисованный клип, который создала украинская иллюстратор Мария Оз. На рисунках изображен непростой путь украинцев к долгожданной победе. В клипе упомянули уничтоженный армией РФ Драмтеатр в Мариуполе, оккупированный Херсон и проросшие из павших в Украине врагов подсолнухи.

Менее чем через час публикация исполнительницы смогла набрать более 2,5 тысяч лайков и десятки комментариев. Многих слушателей новая композиция растрогала до слез.

До слез! Мощно!

Слезы на глазах и мурашки по коже!

Смотрю и душа болит!

Не могу сдержать слез!

Напомним, что сейчас Джамала активно готовится к польской версии проекта "Танцы со звездами", где будет собирать деньги на помощь Украине. На днях певица рассказала, как к ее участию в шоу отнесся ее муж.

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