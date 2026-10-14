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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Джамала искренне рассказала о своих ночах в Киеве и ошеломила, как ее дети прячутся от обстрелов.

Певица призналась, как ее сыновья учатся во время войны и почему ей каждая ночь в столице напоминает ей триллер.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Гребешко Анастасия Гребешко
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Джамала

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала рассказала о жизни в Киеве во время российских обстрелов и призналась, как вместе с детьми переживает тревожные ночи, напоминающие ей сюжет триллера.

Артистка остается в столице, несмотря на постоянные воздушные угрозы. Она продолжает заниматься музыкой и готовиться к выступлениям. В то же время немало ее внимания нуждаются в двух сыновьях. Учеба мальчиков регулярно прерывается из-за воздушных тревог. Детям приходится спускаться в бомбоубежища вместо привычных занятий. Как призналась исполнительница, справиться с таким ритмом жизни непросто даже тогда, когда нужно сохранять спокойствие ради семьи.

О буднях во время войны Джамала рассказала в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Один из них поинтересовался, как ей удается совмещать материнство, работу и постоянные опасности. Певица не скрывала, что и сама не имеет универсального рецепта, как выдерживать это эмоционально.

«Если честно, сама не знаю», — написала она.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала объяснила, что ее жизнь сейчас состоит из двух параллельных реальностей. Днем семья пытается придерживаться привычного расписания, хотя даже школьные и музыкальные занятия могут в любой момент прерваться из-за угрозы обстрела. Сама артистка в это время работает над творческими проектами, пишет музыку и готовится к новым выступлениям. Однако с наступлением темноты ощущение обычной жизни сменяется ожиданием того, что может произойти дальше.

«Я в Киеве. Живу как две жизни одновременно. Днем дети ходят в школу, сидят в бомбоубежище, ходят в музыкальную школу. Снова сидят в бомбоубежище», — признается артистка.

Джамала с детьми / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с детьми / © instagram.com/jamalajaaa

Больше всего исполнительницу истощает неизвестность, с которой приходится встречать каждую новую ночь. Для описания этого состояния она упомянула американский триллер «Птичий короб» с Сандрой Буллок. В ленте герои вынуждены скрываться от загадочной смертельной силы, а главная героиня пытается спасти детей и добраться до безопасного места, не снимая повязки с глаз. Именно атмосфера постоянной угрозы, когда невозможно знать, что ждет впереди, стала для Джамалы точным сравнением с реальностью украинцев во время войны.

«А ночью будто мы все замираем перед монстром, как в фильме „Птичий короб“. Никто не знает, как пройдет ночь», — поделилась певица.

Джамала с мужем и детьми / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с мужем и детьми / © instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала на редких фото показала сразу троих своих заметно подросших сыновей.

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