Джамала на фоне заявлений Поляковой заговорила об изменении правил нацотбора на "Евровидение": "Надо доработать"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала на фоне заявлений артистки Оли Поляковой заговорила об изменении правил Национального отбора на "Евровидение".

Джа в этом году является продюсером нацотбора. Исполнительница тщательно следит за ходом событий на конкурсе. Конечно же, артистка знает о требовании Оли Поляковой изменить правила Национального отбора. Джамала в интервью "Радио Проминь" говорит, что отвечает только за музыкальную составляющую конкурса.

Артистка также отметила, что в плане правил полностью доверяет "Суспільному". Тем не менее, певица считает, что их все же можно усовершенствовать. Знаменитость говорит, что в 2019 году, после скандала с одиозной Maruv, это решение было принято в спешке и на эмоциях. Исполнительница считает, что сейчас стоит обращать внимание именно на позицию участника.

"Я понимаю, что в 2019 году эти правила действительно очень быстро были приняты и все это было очень эмоционально. Возможно, надо немножко доработать, но тем не менее, все равно остается история, в которой мы точно знаем, что представитель от Украины на конкурсе "Евровидение" имеет четкую позицию, должен действительно представлять, как бы это снова громко и пафосно не звучало, всю нашу страну", - поделилась Джамала.

Требование Оли Поляковой изменить правила нацотбора - что известно

в 2019 году "Суспільне" ввело правило, что артисты, которые после марта 2014 года давали концерты в РФ, не могут участвовать в конкурсе. Это не позволяет Оле Поляковой подать заявку, поскольку она выступала в России в 2015 году. Однако певица требует изменить это правило, мол, у нее четкая позиция по РФ, а запрет ей на участие - нарушает ее права. "Суспільне" уже дало артистке ответ. Вещатель заявил, что правила менять не будут.

На это резко отреагировал продюсер артистки Михаил Ясинский. Он наехал на вещатель и сделал упрек о двойных стандартах, опубликовав фото Джамалы.