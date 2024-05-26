Джамала на последних месяцах беременности довела до мурашек чувственной песней: "Любовь, которая вдохновляет"

Украинская певица Джамала восхитила поклонников новой песней "Люблю" и презентовала нежный клип.

В композиции исполнительница воспевает искренние чувства, окутывающие изнутри. Трогательные строчки подчеркивает нежное состояние певицы. Так, в ролике Джамала предстает на последних месяцах беременности с заметно округлым животиком. К слову, текст песни был написан в период, когда артистка уже знала, что ждет третьего сына Это придало звучанию хита большого символизма.

"Эта песня адресована всем тем, кто верит в любовь во всех его проявлениях: будь то любовь к мужчине или ребенку. В этой работе я такая, какая я сейчас. В этом волшебном моменте: настоящая, вдохновенная, полная любви. И хочу поделиться этими ощущениями с вами. Это моя ода жизни, любви, продолжению и борьбе. Стучит сердце, новый путь пробьется. И это знак, что жизнь будет! Та любовь, которая вдохновляет", - рассказывает Джамала.

В комментариях пользователи признались, что песня затронула их глубину души:

Очень тепло и спокойно на душе после прослушивания

Песня отличная, а последний кадр в клипе растрогал до слез! Вы как всегда попали в самое сердечко

Очень красиво, спасибо за такую замечательную и качественную музыку

Какая нежная и душевная песня! Голос Джамалы невероятный

Интересно, что по случаю Дня Киева 26 мая композиция Джамалы "Люблю" звучит каждый час на Киевском вокзале. Кстати, как известные звезды поздравили киевлян с праздником можно посмотреть по ссылке.

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