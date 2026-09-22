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- Гламур
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Джамала на редких фото показала сразу троих своих заметно подросших сыновей: "Мама драконов"
Артистка порадовала поклонников семейным контентом.
Украинская певица Джамала показала редкие фото, на которых запечатлела сразу троих своих заметно подросших сыновей от мужа Сеита-Бекира Сулейманова.
Артистка в Instagram-stories порадовала подписчиков семейным контентом, которым на самом деле не так часто и делится. Исполнительница опубликовала фото с сыновьями. На первом кадре Джамала предстала с самым младшим Алимом, который появился на свет в мае 2024 года. Певица уже не скрывает лицо мальчика, поэтому можно разглядеть, как он выглядит.
На другой фотографии знаменитость уже сфотографировалась со старшими сыновьями. Знаменитость дарила мальчикам нежные материнские поцелуи. Между тем, 8-летний Эмир и 6-летний Селим за чем-то внимательно наблюдали. Кстати, Джа не удержалась и пошутила о мальчиках, назвав их «драконами».
«Мама драконов», — пошутила о себе и детях певица.
Отметим, Джамала с 2017 года состоит в браке с Сеитом-Бекиром Сулеймановым. Вместе супруги воспитывают троих сыновей — 8-летнего Эмира, 6-летнего Селима и 2-летнего Алима.
Напомним, недавно Джамала показала старшую сестру. Артистка просто ошеломила их сходством.