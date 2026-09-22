Джамала на редких фото показала сразу троих своих заметно подросших сыновей: "Мама драконов"

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала показала редкие фото, на которых запечатлела сразу троих своих заметно подросших сыновей от мужа Сеита-Бекира Сулейманова.

Артистка в Instagram-stories порадовала подписчиков семейным контентом, которым на самом деле не так часто и делится. Исполнительница опубликовала фото с сыновьями. На первом кадре Джамала предстала с самым младшим Алимом, который появился на свет в мае 2024 года. Певица уже не скрывает лицо мальчика, поэтому можно разглядеть, как он выглядит.

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Джамала с самым младшим сыном / © instagram.com/jamalajaaa

На другой фотографии знаменитость уже сфотографировалась со старшими сыновьями. Знаменитость дарила мальчикам нежные материнские поцелуи. Между тем, 8-летний Эмир и 6-летний Селим за чем-то внимательно наблюдали. Кстати, Джа не удержалась и пошутила о мальчиках, назвав их «драконами».

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«Мама драконов», — пошутила о себе и детях певица.

Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Отметим, Джамала с 2017 года состоит в браке с Сеитом-Бекиром Сулеймановым. Вместе супруги воспитывают троих сыновей — 8-летнего Эмира, 6-летнего Селима и 2-летнего Алима.

Напомним, недавно Джамала показала старшую сестру. Артистка просто ошеломила их сходством.

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