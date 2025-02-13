Также знаменитость обратилась к маме и поздравила ее с особенным праздником.

Украинская певица Джамала на редком фото показала, как выглядела с родной сестрой в юности.

Архивным снимком артистка поделилась в своем Instagram. На фото были запечатлены Джамала и ее сестра Эвелина. Родные люди тогда были совсем молодыми. Также рядом с сестрами перед объективом фотокамеры позировала и мама.

Как оказалось, архивным фото Джамала поделилось не просто так. Дело в том, что мама артистки праздновала день рождения. Поэтому знаменитость публично поздравила Галину Михайловну с особой датой.

"Хочу, чтобы ты всегда улыбалась и танцевала всю жизнь. Люблю тебя, моя главная женщина в мире", — обратилась к маме исполнительница.

Джамала с мамой и сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Подписчики артистки тоже присоединились к поздравлениям. Фанаты адресовали Галине Михайловне теплые слова с пожеланиями и поздравлениями. Также звездные подписчики поздравили ее маму с праздником. Теплые слова в комментариях под постом исполнительницы оставили Вера Брежнева, TAYANNA и другие.

Напомним, недавно Джамала рассказывала об общении с родителями мужа. Также артистка рассекретила их особенную семейную традицию.

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