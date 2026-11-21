Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала впервые за длительное время показала сразу троих своих сыновей от мужа Сеита Бекира-Сулейманова.

Семейным снимком исполнительница поделилась в Instagram-stories. Артистка вместе с детьми направлялась куда-то в машине. Знаменитость решила запечатлеть в памяти этот момент и сделала селфи.

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Джамала сидела на переднем сиденье авто, тем временем ее сыновья расположились сзади. Старший Эмир улыбался в объектив фотокамеры, средний Селим внимательно смотрел в окно, а вот самый младший Алим наблюдал за братиком.

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Сыновья Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала высказалась о материнстве во время войны. Певица говорит, что перед родителями встала ответственная миссия. В частности, нужно заботиться о безопасности детей, а также дарить им возможность прожить спокойное детство, хотя это не всегда удается.

«Мы максимально стараемся создать для наших детей иллюзию нормальной жизни. Не всегда выходит, но мы не перестаем стараться», — комментирует артистка.

Отметим, Джамала в 2017 году вышла замуж за Сеита Бекира-Сулейманова. Вместе супруги воспитывают троих детей — 8-летнего Эмира, 6-летнего Селима и 2-летнего Алима.

Напомним, недавно певица Алена Омаргалиева на редком фото показала заметно подросшего 12-летнего сына от мужа, артиста Тамерлана. Мальчик оказался просто копией своего звездного отца.

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