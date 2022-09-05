Джамала назвала главное отличие между польскими и украинскими "Танцами со звездами"

Певица Джамала объяснила, почему для нее так важно участие в танцевальном проекте.

В этот понедельник Джамала будет снова покорять паркет польского шоу "Танцы со звездами" в Варшаве. В преддверии второго выступления исполнительница решила рассказать поклонникам, почему этот проект имеет такое значение для нее.

В сторож в Instagram Джамала ответила на самые распространенные вопросы своих фанов. Певица отметила, в чем отличие польской и украинской версий шоу.

"Отличается всем! Это как совсем другой проект для меня! Отличается целью", — сказала Джамала.

Джамала рассказала об участии в польских "Танцах со звездами" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Исполнительница напомнила, что во время ее выступлений в "Танцах со звездами" люди смогут присылать средства, которые пойдут на помощь украинским детям, пострадавшим от войны. Поэтому цель Джамалы – остаться в шоу как можно дольше.

Кроме того, певица рассказала, что участие в польской версии проекта оказалось для нее намного тяжелее, чем в украинской.

"Новая страна, новый язык. Морально тяжело, физически, просто не успеваешь восстанавливаться. Но здесь все очень френдли, спасибо им за это. Я не устаю говорить о том, что война продолжается и помощь нам нужна каждый день, а такое большое шоу это важно", — поделилась Джамала.

Джамала рассказала об участии в польских "Танцах со звездами" / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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