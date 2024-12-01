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Джамала назвала известных певиц, которых хотела бы увидеть на "Евровидении" от Украины

Джамала назвала известных певиц, которых хотела бы увидеть на "Евровидении" от Украины

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также артистка прокомментировала деятельность Тины Кароль как продюсера нацотбора.

Украинская певица Джамала назвала имена известных исполнительниц, которые могли бы прекрасно представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Исполнительница отметила в комментарии для проекта "Ранок у великому місті", что хотела бы увидеть на музыкальной гонке артисток с мощным голосом. По мнению певицы, Украину прекрасно могли бы представить на "Евровидении" Юлия Санина, KOLA или TAYANNA.

"Я бы хотела увидеть на "Евровидении" и Юлю Санину, и KOLA, и TAYANNA. Знаете, это не моя фраза, но… Если не знаем, что петь, посылайте девушек, которые умеют петь", — отметила артистка.

Юлия Санина, KOLA, TAYANNA / ©
Юлия Санина, KOLA, TAYANNA

Джамала также прокомментировала деятельность Тины Кароль, которая в этом году стала продюсером нацотбора на "Евровидение". Артистка говорит, что у ее коллеги есть немалый опыт участия в разных конкурсах и выступлениях на сцене. Кроме того, по словам Джа, Кароль много работает, чтобы нацотбор прошел отлично. Поэтому певица убеждена, что ее коллега отлично справится в новом амплуа – продюсера Национального отбора.

"Я точно знаю, что она много работает для того, чтобы шоу выглядело прекрасно. У нее отличный опыт в конкурсах, в сольном исполнении. Поэтому, я думаю, что все будет классно", — отметила Джамала.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan / ©
Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже в феврале. Между тем, сам конкурс пройдет в начале мая в Базеле, Швейцария. Правда, "Евровидение-2025" оказалось под угрозой срыва, ведь в стране, представитель которой в 2024 году победил, выступили против проведения шоу. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, удалось ли решить этот вопрос и состоится ли в Швейцарии музыкальный конкурс.

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