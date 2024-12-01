Джамала назвала известных певиц, которых хотела бы увидеть на "Евровидении" от Украины

Украинская певица Джамала назвала имена известных исполнительниц, которые могли бы прекрасно представить Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение".

Исполнительница отметила в комментарии для проекта "Ранок у великому місті", что хотела бы увидеть на музыкальной гонке артисток с мощным голосом. По мнению певицы, Украину прекрасно могли бы представить на "Евровидении" Юлия Санина, KOLA или TAYANNA.

"Я бы хотела увидеть на "Евровидении" и Юлю Санину, и KOLA, и TAYANNA. Знаете, это не моя фраза, но… Если не знаем, что петь, посылайте девушек, которые умеют петь", — отметила артистка.

Юлия Санина, KOLA, TAYANNA

Джамала также прокомментировала деятельность Тины Кароль, которая в этом году стала продюсером нацотбора на "Евровидение". Артистка говорит, что у ее коллеги есть немалый опыт участия в разных конкурсах и выступлениях на сцене. Кроме того, по словам Джа, Кароль много работает, чтобы нацотбор прошел отлично. Поэтому певица убеждена, что ее коллега отлично справится в новом амплуа – продюсера Национального отбора.

"Я точно знаю, что она много работает для того, чтобы шоу выглядело прекрасно. У нее отличный опыт в конкурсах, в сольном исполнении. Поэтому, я думаю, что все будет классно", — отметила Джамала.

Тина Кароль/Фото Nataliia Kurgan

Напомним, нацотбор на "Евровидение-2025" состоится уже в феврале. Между тем, сам конкурс пройдет в начале мая в Базеле, Швейцария. Правда, "Евровидение-2025" оказалось под угрозой срыва, ведь в стране, представитель которой в 2024 году победил, выступили против проведения шоу. Ранее редакция сайта ТСН.ua писала, удалось ли решить этот вопрос и состоится ли в Швейцарии музыкальный конкурс.

Читайте также: