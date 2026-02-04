- Дата публикации
Джамала назвала пять вещей успешного выступления, которые принесли ей победу на "Евровидении-2016"
Накануне нацотбора певица дала финалистам несколько советов.
Певица и музыкальный продюсер нацотбора Джамала поделилась личным списком must-have вещей, которые сопровождали ее во время поездки на "Евровидение-2016" и стали залогом успеха.
Прежде всего Джамала вспомнила леденцы для горла. Она объяснила, что во время интенсивных репетиций и выступлений голосовые связки работают на пределе возможностей, поэтому без постоянной поддержки не обойтись.
«Первая вещь — это леденцы для горла. Очень важно, чтобы ваш голос всегда звучал и не уставал. Любой конкурс предполагает нагрузку. Нагрузка на связки. Здесь нужна поддержка леденцов, которые вы употребляете в своей профессиональной жизни, но важно, чтобы они действительно смягчали», — отметила певица на YouTube-канале "Евровидения Украина".
Еще одним незаменимым атрибутом стали ушные мониторы. Джамала вспомнила, что во время выступления перед жюри техника подвела, и ей пришлось петь почти без звукового контроля. Чтобы избежать повторения ситуации, на следующий день она приобрела новые мониторы для финала в Стокгольме.
Отдельное место в чемодане артистки занимала украинская символика — флаг и наряды в национальных цветах. Также Джамала брала с собой диск с собственными песнями, который дарила на память. Не менее важным для нее была удобная обувь, чтобы «чувствовать опору и взлететь».
Кроме того, певица перед поездкой на конкурс обращалась к украинским дизайнерам с просьбой предоставить вещи, которыми они гордятся, чтобы через конкурс показать миру украинский стиль и культуру.
