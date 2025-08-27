Джамала неожиданно спела в новом жанре и ошеломила звучанием

Джамала

Реклама

Украинская певица Джамала спела в новом жанре и удивила звучанием.

В свой день рождения, который артистка празднует 27 августа, исполнительница порадовала поклонников неожиданной новинкой. Знаменитость в сотрудничестве с диджеем RAJA выпустила совместный трек "Зоря". Композиция сочетает мелодичное техно, фьючер рейв и этническую украинскую эстетику. Таким образом Джамала продолжает свой путь в электронной музыке.

К слову, "Зоря" - это послание каждому, кто проходит через темные времена. Песня напоминает, что даже в самой густой темноте есть свет, ведущий вперед. Символ зари в композиции - символ надежды, внутренней силы и веры в рассвет, который непременно наступит.

Реклама

Джамала и RAJA

"Для меня символ звезды - это символ надежды. Свет, который разгоняет тьму и держит, когда силы на пределе. Может быть так, что события нагнетают, тянут вниз, и кажется - спасения нет. Но вдруг - появляется этот свет, который озаряет путь. Он развеивает тени, согревает сердце и спасает всех, кто смотрит вверх", - делится артистка.

Музыкальное полотно трека построено на энергичном фестивальном ритме, с выразительной украинской сопилкой, что придает глубины и национального колорита. Благодаря уникальному вокалу Джамалы песня приобретает тембровой бархатистости и теплоты звучания, а неожиданный восточный дроп усиливает мистическую атмосферу.

"Я давно хотел создать трек, который станет эмоциональным импульсом и вернет людям веру. Для этого был нужен голос, способный воплотить надежду. Голос Джамалы - именно такой", - отмечает RAJA.

Напомним, ранее Джамала впервые за долгое время показала самого младшего сына. Также артистка откровенно рассказала о сложностях материнства.