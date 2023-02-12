Джамала нежно поздравила маму с днем рождения и поделилась архивными кадрами с семьей

Мама украинской певицы Джамалы, Галина Тумасова, 12 февраля отмечает свой день рождения.

В этот праздничный день исполнительница посвятила маме сообщение в Instgaram, в котором поделилась фотографией Галины и нежно поздравила ее.

"Моя самая лучшая в мире, люблю тебя! С днем рождения!", — написала Джамала.

Также накануне святая исполнительница общалась с поклонниками в сторис. Фаны также не забыли о важной дате в семье и попросили Джамалу показать что-нибудь из архивных кадров с мамой.

Певица поделилась фото, на котором еще ребенком позировала вместе со своими родителями, сестрой и прабабушкой. На архивном фото фаны сразу узнали в девочке с бантиками будущую звезду, а вот мама певицы сменила прическу и стала выглядеть значительно моложе своего возраста.

Джамала в детстве / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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