Джамала нежно поздравила среднего сына с 6-летием и показала редкие фото со всей семьёй

Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала трогательно поздравила сына Селима-Гирая с днём рождения и поделилась тёплыми семейными фотографиями с празднования.

В этом году наследнику артистки исполнилось шесть лет. По этому случаю для мальчика устроили яркий праздник. Одной из главных изюминок стал оригинальный праздничный торт. Кадрами из этого особенного дня Джамала поделилась в своём Instagram. На фотографиях запечатлены самые тёплые моменты семейного торжества. Также певица публично обратилась к имениннику.

«Безмолвная любовь. Раньше, когда родители постоянно говорили: „Всё ради вас“, для меня это звучало как фоновый шум, а иногда даже немного манипулятивно. Но теперь я точно знаю: всё, что я делаю, я хочу делать ради них. С днём рождения, мой сыночек Селим-Гирай! Очень похож на меня по характеру. Ох», — написала артистка.

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Джамала с сыновьями / © instagram.com/jamalajaaa

Помимо праздничных снимков с тортом, певица также поделилась серией семейных фотографий. На них она позирует вместе с тремя сыновьями и нежно обнимает детей. Атмосфера снимков в очередной раз подчеркнула, насколько важное место в жизни звезды занимает семья.

«С днём рождения, мой сыночек Селим-Гирай! По характеру он очень похож на меня», — добавила знаменитость в своём поздравлении.

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сыном / © instagram.com/jamalajaaa

Поклонники сразу же засыпали её страницу теплыми пожеланиями для маленького именинника.

Джамала состоит в браке с крымскотатарским активистом и предпринимателем Бекиром Сулеймановым. Супруги воспитывают троих сыновей — Эмира-Рахмана, Селима-Гирая и Алима-Сеит-Бекира. Самый младший сын артистки родился весной 2024 года.

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Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала показала себя 30 лет назад в Крыму и тронула зрителей архивным видео из детства.

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