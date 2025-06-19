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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
268
Время на прочтение
1 мин

Джамала нежно поздравила сына с 5-летием и показала, как он с годами изменился до неузнаваемости

В семье Джамалы 19 июня именинник. Средний сын артистки празднует день рождения.

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Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Джамала со средним сыном

Джамала со средним сыном / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала сообщила об особом празднике в ее семье. У среднего сына артистки 19 июня день рождения.

Более того, у маленького Селима в этом году еще и первый юбилей. Мальчику исполняется уже пять лет. Поэтому, Джамала по случаю праздника посвятила сыну поздравительный пост в Instaram.

Артистка опубликовала архивное фото, где она держит еще совсем маленького Селима на руках. Также исполнительница поделилась свежим снимком сына. Мальчик держал в одной руке воздушный шарик в виде цифры пять, а во второй - сконструированный меч, который получил в подарок на день рождения.

Джамала со средним сыном / © instagram.com/jamalajaaa

Джамала со средним сыном / © instagram.com/jamalajaaa

"Селиму пять лет! Я люблю тебя! Мы точно победим, потому что у нас теперь есть меч!" - подписала фото с сыном артистка.

Средний сын Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Средний сын Джамалы / © instagram.com/jamalajaaa

Отметим, с 2024 года Джамала является многодетной мамочкой. Вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым певица воспитывает трех сыновей - 7-летнего Эмира, 5-летнего Селима и годовалого Алима.

Напомним, недавно в семье тренера Аниты Луценко была именинница. Дочке спортсменки исполнилось девять лет. По случаю праздника знаменитость показала редкие фото Мии.

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Дата публикации
Количество просмотров
268
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