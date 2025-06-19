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Джамала нежно поздравила сына с 5-летием и показала, как он с годами изменился до неузнаваемости
В семье Джамалы 19 июня именинник. Средний сын артистки празднует день рождения.
Украинская певица Джамала сообщила об особом празднике в ее семье. У среднего сына артистки 19 июня день рождения.
Более того, у маленького Селима в этом году еще и первый юбилей. Мальчику исполняется уже пять лет. Поэтому, Джамала по случаю праздника посвятила сыну поздравительный пост в Instaram.
Артистка опубликовала архивное фото, где она держит еще совсем маленького Селима на руках. Также исполнительница поделилась свежим снимком сына. Мальчик держал в одной руке воздушный шарик в виде цифры пять, а во второй - сконструированный меч, который получил в подарок на день рождения.
"Селиму пять лет! Я люблю тебя! Мы точно победим, потому что у нас теперь есть меч!" - подписала фото с сыном артистка.
Отметим, с 2024 года Джамала является многодетной мамочкой. Вместе со своим мужем Бекиром Сулеймановым певица воспитывает трех сыновей - 7-летнего Эмира, 5-летнего Селима и годовалого Алима.
Напомним, недавно в семье тренера Аниты Луценко была именинница. Дочке спортсменки исполнилось девять лет. По случаю праздника знаменитость показала редкие фото Мии.