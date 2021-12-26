Джамала о ревности старшего сына к младшему: "Она выражается агрессией"

Артистка рассказала, не планирует ли посетить с сыном психолога.

Украинская певица Джамала откровенно призналась, что столкнулась с проблемой в воспитании детей.

У артистки и ее мужа Бекира подрастают двое сыновей – трехлетний Эмир-Рахман и годовалый Селим-Гирай. Оказалось, что у старшего существует ревность к младшему, говорится в "Светской жизни". Звездная мама рассказала, в чем эта ревность выражается:

"Как-то так агрессией. Он хочет его как-то обнять, ну так, не по-хорошему. Есть какой-то такой момент, когда ты контролируешь именно как он держит его, как он берет за руку, как он касается", — рассказала Джамала.

Джамала с сыновьями и мужем / instagram.com/jamalajaaa

Также артистка поделилась, не планируют ли они в связи с этим обратиться к психологу:

"Если честно, я и сама не хожу. Я знаю, что сейчас это супермодно и все говорят: "Пойди, пойди". Для меня поход к психологу – это написать песню. Мне не хочется, чтобы кто-то посторонний вмешивался в наш микроклимат. Мне кажется, мы справимся", – объяснила Джа.

Кроме того, рассказала певица и о том, на какой стадии находится строительство ее дома, который она недавно приобрела рядом с Дмитрием Монатиком и Надей Дорофеевой.

"Дом должен просесть, поэтому залит сейчас фундамент. Надо подождать два, три месяца и дальше будем продолжать. Не хватает места в квартире", — сказала Джамала.

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