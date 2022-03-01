Джамала о том, как с детьми убегала из Киева: "Провели 4 дня в авто почти без еды"

Артистка поначалу не хотела покидать свой дом.

Украинская певица Джамала рассказала, как с детьми убегала из Киева.

Когда артистка узнала, что Россия напала на Украину, то пыталась не паниковать и не собиралась покидать свой дом. 24 февраля Джамала решала с детьми уехать из Киева. Дорога была нелегкой. Они четыре дня провели в машине почти без еды.

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"Итак, пять дней прошло с тех пор, как оккупанты из России напали на Украину! 24-го ночью мы выехали из Киева с детьми, провели почти четыре дня в машине, на спонтанных привалах, почти без еды. Мы были настолько в шоке, что даже не подумали ее взять.2 км за 4 часа — примерно так мы передвигались. "Почему?", чтобы спасти детей от снарядов. Вы выгнали меня обстрелами из Киева, из моей квартиры. И что? Вы придете туда жить? Просто зайдете и скажете: "Все, мир спасен? Нет, я не верю в это.", — возмутилась Джамала.

Певица добавила, что верит в нашего президента, а также в Вооруженные силы Украины. Украина победит в этой войне.

Также Джамала призвала россиян и белорусов прекратить это насилие.

"Россия, не молчи! Беларусь, которая собирается присоединиться к этой войне! Подумайте! Остановите это безумие!" — обратилась к белорусам и россиянам Джамала.

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Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

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