Джамала о том, как с детьми убегала из Киева: "Провели 4 дня в авто почти без еды"

Артистка поначалу не хотела покидать свой дом.
Украинская певица Джамала рассказала, как с детьми убегала из Киева.
Когда артистка узнала, что Россия напала на Украину, то пыталась не паниковать и не собиралась покидать свой дом. 24 февраля Джамала решала с детьми уехать из Киева. Дорога была нелегкой. Они четыре дня провели в машине почти без еды.
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"Итак, пять дней прошло с тех пор, как оккупанты из России напали на Украину! 24-го ночью мы выехали из Киева с детьми, провели почти четыре дня в машине, на спонтанных привалах, почти без еды. Мы были настолько в шоке, что даже не подумали ее взять.2 км за 4 часа — примерно так мы передвигались. "Почему?", чтобы спасти детей от снарядов. Вы выгнали меня обстрелами из Киева, из моей квартиры. И что? Вы придете туда жить? Просто зайдете и скажете: "Все, мир спасен? Нет, я не верю в это.", — возмутилась Джамала.
Певица добавила, что верит в нашего президента, а также в Вооруженные силы Украины. Украина победит в этой войне.
Также Джамала призвала россиян и белорусов прекратить это насилие.
"Россия, не молчи! Беларусь, которая собирается присоединиться к этой войне! Подумайте! Остановите это безумие!" — обратилась к белорусам и россиянам Джамала.
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Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
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