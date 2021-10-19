Джамала о вылете из "Танцев со звездами": "Я поборола стереотипы и предубеждения"

Джамала о вылете из "Танцев со звездами": "Я поборола стереотипы и предубеждения"

Певица так обратилась к своему партнеру.

На канале 1+1 отгремел седьмой прямой эфир главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

И по результатам зрительского голосования и баллов членов жюри шоу покинули две пары. Первыми вылетели певица Джамала и ее партнер Антон Нестерко.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала пост, где прокомментировала свое участие в шоу.

Джамала на "Танцах со звездами" / instagram.com/jamalajaaa

Джамала говорит, хоть и не стала победительницей "Танцев со звездами", но все же многого достигла. Она показала себе и фанатам, что может быть и певицей, и мамой, и танцовщицей.

"И я опять победила! Победила в соревновании со стереотипами и предубеждениями. Я доказала себе и вам, что можно быть одновременно певицей, мамой, можно выиграть все вокальные конкурсы. Но все же рискнуть, испытать себя и прийти на танцевальный!" — поделилась звезда.

Джамала и Антон Нестерко / instagram.com/tanci1plus1

К тому же Джамала также поблагодарила своему партнеру. Она говорит, что с нетерпением ждет следующий сезон, чтобы снова увидеть его на паркете.

"Антон, ты все знаешь! Уже жду следующий сезон, чтобы ты вернулся. А я буду ревновать тебя к новой партнерше, ты — настоящее открытие. Давно не видели танцовщика твоего уровня!" — обратилась знаменитость к своему партнеру.

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