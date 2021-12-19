Джамала обтягивающим "голым" нарядом подчеркнула половые органы и нарвалась на критику

Исполнительница неприятно удивила поклонников.

Украинская певица Джамала, похудевшая на 10 кило, все чаще одевает на светские мероприятия более откровенные образы.

Впрочем, недавно артистка шокировала фанатов своим нарядом. Знаменитость посетила премию "Музыкальная платформа" в обтягивающем комбинезоне бежевого цвета. Казалось, будто Джа позирует голая, только в комбезе-сеточке.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

Более того, узкая одежда подчеркнула половые органы исполнительницы.

Джамала / instagram.com/jamalajaaa

В комментариях возмущенные пользователи до сих пор обсуждают эти снимки.

Наряд пошлее не придумаешь. Как же надоела эта демонстрация задницы и промежности!

Все знающие анатомию и имеющие глаза, видят там промежность, ибо во первых, она там есть, а во во-вторых, этот дебильный безвкусный костюм подчеркнул ее во всей красе. И ладно бы Полякова, но так нет, и Джамала в пошлость свалилась

Джамала уже не та

Образ огонь! Вот только откровенно, будто в одном комбинезоне в сеточку и все просвечивается

В ответ звезда написала: "Ключевое здесь "как будто"! Там телесный подклад с толщиной в палец. Там вообще ничего не может просвечивать".

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