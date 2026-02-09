Джамала объяснила, нарушила ли Руслана правила нацотбора агитацией голосовать за LELÉKA

Джамала и Руслана

Реклама

Продюсер Национального отбора на "Евровидение-2026" Джамала объяснила, нарушила ли правила судья конкурса Руслана, когда агитировала голосовать за участницу LELÉKA.

В этом году нацотбор не обходится без скандалов. Судью конкурса Руслану заподозрили в нарушении правил. Дело в том, что артистка агитировала голосовать за финалистку LELÉKA. У пользователей закрались мысли, разрешено ли это делать судье нацотбора.

Продюсер конкурса Джамала на проекте "Тур зірками" отреагировала на скандал. Артистка объяснила, что правилами это не запрещено. Исполнительница говорит, что Руслана высказывала свое мнение, когда ей дали слово.

Реклама

Судьи нацотбора на "Евровидение-2026" / © corp.suspilne.media

"Может (призывать - прим. ред.). Так бывало. Дается слово члену жюри и он говорит то, что думает. Иначе не давайте тогда слово. Мне кажется, это справедливо. Каждый говорил о своем, кто-то очень эмоционально, кого-то поразило", - прокомментировала артистка.

Напомним, ранее продюсер Игорь Кондратюк вступился за Руслану. Также он высказался о представительнице Украины на "Евровидении-2026" - певице LELÉKA.