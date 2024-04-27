Джамала обьяснила, почему избегает общения с родными в оккупированном Крыму: "Наша боль"

Украинская певица Джамала призналась, часто ли общается с родными в аннексированном Крыму.

Как сообщает звезда, связываться с людьми, которые остались жить на полуострове, она пытается крайне редко. Ибо понимает, что это может представлять угрозу их жизни или свободе. В частности, певица подчеркнула, что в Крыму есть огромное количество крымских татар, которых оккупационный режим уже лишил свободы за их проукраинскую позицию. Так, несмотря на совместные проекты с ними, Джамала сводит общение к минимуму.

Джамала

"Редко, но общаюсь. Потому что, к сожалению, даже аутентичные крымскотатарские музыканты, которые принимали участие в записи, не хочу подвергать их опасности. Мы все понимаем, что Крым у нас просто лидирует по количеству заключенных на 18-25 лет. Это более 250 заключенных и, к сожалению, все они крымские татары. Это действительно наша боль, потому что в Крыму оказывается сопротивление. Я стараюсь лишний раз не раздражать и не цеплять. Тем более, я и сама арестована РФ и объявлена ​​ими в розыск в Интерпол. По их мнению, я пособница терроризма. Поэтому я лишний раз стараюсь не общаться со своими родственниками", - рассказала Джамала в интервью "Новини.LIVE".

Напомним, недавно Маша Ефросинина высказалась об отношениях с сестрой, которая уехала в РФ и умалчивает преступление россиян на территории Украины.

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