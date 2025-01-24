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Джамала очаровала фото с тремя подросшими сыновьями и мужем в стильных образах

Джамала очаровала фото с тремя подросшими сыновьями и мужем в стильных образах

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица показала свою большую семью.

Украинская певица Джамала порадовала поклонников семейной фотосессией.

Многодетная мама попозировала вместе с мужем Бекиром и тремя сыновьями-красавцами – 6-летним Эмиром, 4-летним Селимом и 8-месячным Алимом. Результатами фотосессии Джамала поделилась в Instagram. Для фото семья выбрала образы в одинаковой цветовой гамме. В частности, они примеряли одинаковые свитера.

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

К слову, сегодня, 24 января, младшему сыну 41-летней Джамалы исполнилось восемь месяцев. Поэтому исполнительница выразила свои чувства от материнства: "Восемь месяцев. Безусловная любовь".

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa
Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В комментариях поклонники певицы засыпали ее семью комплиментами и пожеланиями:

  • Это прекрасно. И малыши, как мамины жучки. Здоровья и силы вашей семье
  • Классные очень! Бекир и его футбольная команда
  • Так приятно видеть, когда человек нашел именно своего человека и произвел еще людей. Это прекрасно: смотришь, и сразу улыбка на лице! Пусть это тепло и любовь всегда будут в вашей семье

Напомним, что недавно ведущий Тимур Мирошниченко показал, каким профессиональным спортом занимается его 3-летний приемный сын Марсель. Его тренером стал олимпийский чемпион.

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