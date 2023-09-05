Джамала очаровала редкими фотографиями со своей родной сестрой, с которой очень похожа

Певица Джамала очаровала Сеть кадрами со своей старшей сестрой Эвелиной.

На своей странице в Instagram исполнительница опубликовала редкие фотографии с близким человеком. Сегодня, 5 сентября, сестра Джамалы празднует свой день рождения, поэтому традиционно певица обратилась к ней публично.

"Обожаю дев, мне с тобой, Эвелина, идеально!", — написала Джамала.

Джамала с сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На фото певица позировала рядом с сестрой, а также нежно обнимала ее за кулисами своего концерта с состоявшимся в Ливерпуле альбомом QIRIM.

Джамала с сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Кроме того, в сторож Джамала опубликовала архивные фотографии, на которых они с Эвелиной еще совсем маленькие. Еще с детства сестры были очень похожи, поэтому певица предложила фанам угадать, кто из них где изображен в кадре.

Джамала с сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

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