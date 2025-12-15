Джамала ошеломила эффектным похудением после третьих родов и раскрыла, как ей это удалось

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица и продюсер нацотбора на "Евровидение-2026" Джамала ошеломила эффектным похудением после третьих родов.

Артистка в мае прошлого года стала многодетной мамочкой. У певицы родился сын. Сейчас же певица возвращает свою дородовую форму и уже успела удивить довольно эффектным похудением. Исполнительница на проекте "Ранок у великому місті" уверяет, что не колола никаких препаратов для похудения, которые в последнее время приобрели популярность. В частности, Джамала активно занимается спортом и следит за питанием.

Также артистка добавила, что после прекращения грудного вскармливания похудела на семь килограмм. Исполнительница добавляет, что и после первых родов, и после вторых умеренно избавлялась от веса и возвращала свою форму. Правда, после рождения третьего ребенка этот процесс длится немного дольше.

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

"Нет, я не колола уколы для похудения. Спорт, пилатес, еда. Мне подошло не ужинать. Я кормила грудью, прошло время. За первую неделю, когда бросила кормить, я сбросила семь килограмм. Затем вес сам понемногу стал спадать, как и в первый, и во второй раз. Это можно проследить по моим фотографиям. Я, в принципе, всегда возвращалась в свою форму, но в третий раз, наверное, дольше", - поделилась артистка.

