Джамала ошеломила кадрами из Киева после своего возвращения в Украину

Украинская певица Джамала вернулась домой и сделала фото с громким лозунгом в центре столицы.
Через полгода после постоянных переездов Джамала наконец приехала в родную Украину. Кадрамы из своего долгожданного путешествия исполнительница поделилась в Instagram.
"Знакомо ли вам ощущение, когда ты просыпаешься однажды и понимаешь, что ты просто не можешь дышать и жить без дома? Приблизительно так прошли мои полгода", — поделилась Джамала.
Сразу после своего возвращения на родину певица сделала фото в центре столицы. На фоне сожженной техники оккупантов в центре Киева Джамала напомнила о трагедии бойцов из "Азовстали".
В комментариях под фотографиями фолловеры певицы были поражены ее неожиданным возвращением и поблагодарили за то, что Джамала не забывает о героях полка "Азов".
- Джамала, вы ангел мира
- С возвращением домой
- Джа, ты невероятный человек!
Как известно, сейчас победительница "Евровидения-2016" Джамала вынуждена жить сразу на несколько стран. В начале полномасштабной войны в Украине Джамала со своими сыновьями уехала в Турцию, а затем начала давать благотворительные концерты по всему земному шару. Кроме того, украинская певица стала участником польской версии шоу "Танцы со звездами" и проводит много времени на тренировках в Варшаве.
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