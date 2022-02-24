Джамала осталась дома, Гвоздева призывает не паниковать: реакция звезд на вторжение РФ

Украинские артисты обратились к людям.

С пяти утра после того, как российские войска вторглись на территорию Украины, среди людей паника и непонимание, что делать дальше.

Чтобы успокоить поклонников, украинские звезды в фотоблоге активно поддерживают украинцев и рассказывают, как в такой ситуации ведут себя они.

Певица Джамала сообщила, что сейчас вместе с семьей остается дома. Артистка на английском и русском языках обратилась к поклонникам и знакомым по всему миру. Джамала призвала россиян не молчать и выходить на митинги.

"Украина не хочет войны! Мы за мир! Мы у себя дома. Не паникуем и остаемся сильными"

Святослав Вакарчук

Сохраняем спокойствие, холодный разум. Действия каждого – четкие и взвешенные. Это очень важно сегодня. Наша армия на защите нашей страны. Украинцы, мы сплоченные, мы сильные, правда, за нами. Мы победим!"

Ирина Федишин призвала украинцев сохранять спокойствие и не паниковать:

"Друзья, держимся! Россия в 5:00 пошла в наступление. Остаемся дома, доверяем проверенным источникам и несмотря на все сохраняем спокойствие. Хуже всего, что мы можем сейчас сделать — это паника. Эти дни критически важны, чтобы показать этой скотине, что никто некуда не уйдет из своего дома, никуда не уедет из Украины. Боже, храни всех наших военных, наш народ, нашу Украину", — призвала артистка.

Марина Боржемская:

"Сегодня, как никогда держимся вместе и сохраняем спокойствие. Обнимите самых дорогих и скажите, насколько вы их любите. Мы сильные и все преодолеем"

Илона Гвоздева

"Господи Береги нас всех! Я знаю – это тяжело, но стараемся все сохранять спокойствие и не паниковать. Постарайтесь собрать свою семью, личные и самые важные вещи, документы, воду и еду, зарядите телефоны! Не выезжайте никуда и не выходите без острой потребности, не создавайте пробки и столпотворения! Очень хочу верить в нашу армию, справедливость и главу государства! Берегите друг друга"

Маша Ефросинина

"Пишу, что я чувствую. Сегодня утром я узнала, как это страшно, когда отец будит своих детей словами: "Встаем, началась война!" Но надо сейчас как-то взять себя в руки: поговорить с детьми, читать только официальные источники новостей. Фейки и паника действуют не хуже ракет. Дышать. Собрать насколько можно всех близких рядом. Принимать решение взвешенно, а не эмоционально. Сохраняем спокойствие"

Леся Никитюк

Екатерина Осадчая

"Сил нашим ребятам! Мы сильны духом, и за нами правда. Не паникуйте. Сохраняйте спокойствие. Мы дома, на своей земле"

Оля Полякова

"Я верю в Украину! Я верю в украинцев! Вместе мы сила! Мы хотим мира! Мы хотим жить, работать и любить, на своей земле! У нас своя история, своя культура, свой язык, своя территория, и своя независимая страна, и мы ее никому не отдадим! С нами правда!"

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