Джамала отказалась от дома по соседству с MONATIK и рассказала о ревности между сыновьями

Также артистка призналась, почему один из ее сыновей резко реагирует на концерты мамы.

Украинская певица Джамала призналась, что отказалась от дома по соседству с артистом MONATIK, и поделилась, возникает ли у сыновей ревность между собой.

Еще в 2021 году артистка собиралась строить дом, ведь их большой семье уже было тесно в киевской квартире. Однако в программе "Ранок у великому місті" знаменитость призналась, что эти планы уже позади.

"Все! Уж это в прошлом оставим. Пока так! Расширяться не будем", — поделилась артистка.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

В общем, за время полномасштабной войны семья звезды стала больше, ведь в мае этого года она родила сына Алима. Джа говорит, что ей нравится, как мальчики воспринимают друг друга. Однако ревности избежать не удалось. Если же в свое время старший Эмир ревновал к Селиму, то теперь средний сын принял эту инициативу и ревнует к самому младшому Алиму.

"Очень круто они воспринимают друг друга. Эмир вообще так сознательно и осторожно к Алиму. Селим больше ревнует, но для него важно, чтобы я ему сказала, что Алим – его. Когда я говорю, Алим – твой, то это подходит, когда говорю Алим – ваш братик, то не подходит. То есть Алим или его, или никого", — поделилась звезда.

Джамала с сыновьями / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала призналась, что Алим не очень одобрительно реагирует на мамины концерты. Дело в том, что в начале полномасштабной войны артистке приходилось оставлять сыновей и ездить по странам с благотворительными выступлениями. Тем временем Алиму тяжело давалась разлука с мамой.

"Я очень волнуюсь, как он вообще воспримет. Когда началась полномасштабная война, я же очень часто ездила с благотворительными концертами. Каждый раз, когда ему говорили слово "концерт", он даже обижался на меня и говорил: "Нет, не уезжай, ты меня бросаешь и едешь куда-то". Он враждебно относился к слову "концерт", — призналась звезда.

Джамала с сыном Селимом / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно Джамала отмечала день рождения. Артистка уже рассекретила, какой самый лучший подарок сделала себе на 41-летие.

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