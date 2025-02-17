Джамала откровенно призналась, что ее возмутило на нацотборе: "Хотелось бы, чтобы лучше готовились"

Украинская певица Джамала призналась, что ее возмутило на Национальном отборе на "Евровидение-2025".

Исполнительница была одним из членов жюри конкурса и помогала выбирать, кто представит Украину на международной музыкальной арене в Базеле. В программе "Ранок у великому місті" артистка призналась, что ее возмущала подготовка участников. В частности, многие пользователи делились, что конкурсанты, когда пели вживую, фальшивили. Джамала согласны с этими замечаниями и добавляет, что хотелось бы, чтобы участники лучше готовились.

"Конечно, хотелось бы, чтобы сами исполнители лучше готовились. Почему? Потому что много претензий именно от людей, чтобы вживую поют фальшиво. Ну это действительно так!" – поделилась артистка.

Также исполнительница добавила, что в этом году не было единодушной песни. Фаворитами Джамалы были группа Ziferblat, певец KHAYAT и дуэт MOLODI. В конце концов, 10 баллов артистка отдала участникам, которые стали победителями.

Группа Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

"Было ощущение, что в этом году не было такой песни единодушной. У меня ровно шли Ziferblat, KHAYAT и MOLODI. Так у меня ровно шли. Хотя я лично поставила Ziferblat 10 баллов", — добавила Джа.

Напомним, в этом году Украину на нацотборе представит группа Ziferblat. Ранее продюсер нацотбора Тина Кароль предположила, какое место коллектив займет на конкурсе.

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