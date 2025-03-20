Джамала откровенно высказалась об изменениях фигуры после третьих родов и как на это реагирует муж

Украинская певица Джамала рассекретила, как возвращается в форму после третьих родов.

Джамала в проекте "Терапія Красою" призналась, что на самом деле во время третьих родов ее вес увеличился на 20 кг. Звезда говорит, что это было довольно болезненным моментом. Еще больше ее оскорбляли комментарии от хейтеров. Но потом она осознала, что будет игнорировать критику и стандарты и будет наслаждаться материнством.

Тем не менее, исполнительница после появления малыша уделяет внимание не только салонным процедурам, но в основном обращается к домашнему уходу. Кроме того, иногда добавляет различные физические нагрузки.

"Честно признаюсь, что во время третьей беременности я поправилась на 20 кг. А через месяц после родов ты получаешь от фанатов коммент: "Джамала, что с весом? Приду к тебе на концерт, когда ты будешь 60 кило". Может, они пересмотрели голливудских фильмов, когда женщина родила, отдала няне, пошла в спортзал, отказались от вскармливания… И я не осуждаю ни в коем случае. Но мой выбор – посвятить себя малышу. Ребенок вынашивается девять месяцев – из чего вы решили, что женщина должна восстановиться через день или месяц. Важно давать себе время", - подчеркнула певица.

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

На фоне постоянной критики артистку постоянно поддерживает семья. Джамала признается, что в моменты, когда она чувствует себя неуверенной из-за веса, ее сразу подбадривает муж Бекир.

"Мой муж, когда я говорю, что поправилась или я некрасива, то он меня поддерживает и говорит, что я красивая, худая. Как только я вернулась из пилатеса или йоги, он сразу поддерживает", — добавила звезда.

Напомним, недавно Джамала прилетела в ОАЭ и показала, какую давнюю мечту там воплотила в компании ведущей Василисы Фроловой.