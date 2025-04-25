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Джамала ответила на упреки, что родила третьего ребенка, чтобы уберечь мужа от мобилизации
Также певица призналась ТСН.ua, сколько всего планирует иметь детей.
Известная певица Джамала ответила на упреки, что родила третьего ребенка, чтобы освободить мужа от мобилизации.
На премию YUNA певица Джамала приехала почти со всей семьей — с мужем Бекиром и двумя сыновьями, 7-летним Эмиром-Рахманом и 4-летним Селимом-Гираем. Младшего Алима Сеит-Бекира, которому в мае исполнится год, журналисты ТСН.ua на красной дорожке не увидели.
Мы поинтересовались у известной многодетной мамы, получала ли она неприятные комментарии после появления третьего ребенка. А именно, как это было с телеведущей Лилией Ребрик — когда ей в соцсетях прилетало за то, что она решилась снова родить, лишь бы уберечь мужа от мобилизации.
"Вам нужно пересмотреть мои интервью, которые я давала еще до войны, чтобы опровергнуть какое-то подобное мнение. Если не ошибаюсь, в комментарии Осадчей я говорила, что как минимум хочу пять детей. Поэтому еще иду (к этой цифре. — ред.), — ответила ТСН.ua Джамала.
Отметим, когда началось полномасштабное вторжение, знаменитость вывезла детей сначала в Стамбул, а потом перевезла в Варшаву, где они несколько месяцев жили с родителями мужа. Но уже больше двух лет вся семья живет в Киеве и, по словам Джамалы, никуда уезжать не собирается.
На наш вопрос, будет ли такой же короткой пауза между рождением будущих детей, 41-летняя певица призналась: "Я ничего не планирую и никогда не задумывалась об этом. Но я очень люблю большие семьи. У моей мамы семеро детей было, а у прабабушки — пятеро. Женская линия в моем роду достаточно много имела детей. Так повелось. А я уважаю свои корни и вообще считаю, что Украину спасут только многодетные семьи. Поэтому и в то время, когда мы теряем так много, мне хотелось бы, чтобы наше государство делало все возможное и невозможное, чтобы поощрять женщин рожать. Да, тяжело, но несмотря ни на что. Кстати, существует такая пословица — "Нас спасут четыре", то есть это минимум четыре ребенка в семье! Это прям классный план!"
Напомним, на музыкальной YUNA в этом году звезды были удивительно откровенными. Так, Дмитрий Шуров, например, впервые за длительное время признался, где сейчас находится его 21-летний сын Лев.