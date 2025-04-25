Джамала ответила на упреки, что родила третьего ребенка, чтобы уберечь мужа от мобилизации

Джамала

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Известная певица Джамала ответила на упреки, что родила третьего ребенка, чтобы освободить мужа от мобилизации.

На премию YUNA певица Джамала приехала почти со всей семьей — с мужем Бекиром и двумя сыновьями, 7-летним Эмиром-Рахманом и 4-летним Селимом-Гираем. Младшего Алима Сеит-Бекира, которому в мае исполнится год, журналисты ТСН.ua на красной дорожке не увидели.

Мы поинтересовались у известной многодетной мамы, получала ли она неприятные комментарии после появления третьего ребенка. А именно, как это было с телеведущей Лилией Ребрик — когда ей в соцсетях прилетало за то, что она решилась снова родить, лишь бы уберечь мужа от мобилизации.

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"Вам нужно пересмотреть мои интервью, которые я давала еще до войны, чтобы опровергнуть какое-то подобное мнение. Если не ошибаюсь, в комментарии Осадчей я говорила, что как минимум хочу пять детей. Поэтому еще иду (к этой цифре. — ред.), — ответила ТСН.ua Джамала.

Отметим, когда началось полномасштабное вторжение, знаменитость вывезла детей сначала в Стамбул, а потом перевезла в Варшаву, где они несколько месяцев жили с родителями мужа. Но уже больше двух лет вся семья живет в Киеве и, по словам Джамалы, никуда уезжать не собирается.

Джамала с семьей / © instagram.com/jamalajaaa

На наш вопрос, будет ли такой же короткой пауза между рождением будущих детей, 41-летняя певица призналась: "Я ничего не планирую и никогда не задумывалась об этом. Но я очень люблю большие семьи. У моей мамы семеро детей было, а у прабабушки — пятеро. Женская линия в моем роду достаточно много имела детей. Так повелось. А я уважаю свои корни и вообще считаю, что Украину спасут только многодетные семьи. Поэтому и в то время, когда мы теряем так много, мне хотелось бы, чтобы наше государство делало все возможное и невозможное, чтобы поощрять женщин рожать. Да, тяжело, но несмотря ни на что. Кстати, существует такая пословица — "Нас спасут четыре", то есть это минимум четыре ребенка в семье! Это прям классный план!"

Напомним, на музыкальной YUNA в этом году звезды были удивительно откровенными. Так, Дмитрий Шуров, например, впервые за длительное время признался, где сейчас находится его 21-летний сын Лев.