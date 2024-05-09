Джамала ответила, при каком условии alyona alyona и Jerry Heil победят на "Евровидении"

Украинская певица Джамала оценила шанс дуэта alyona alyona и Jerry Heil на победу в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024".

У исполнительницы есть опыт, ведь в 2016 году она привезла в Украину хрустальный кубок. Джа постоянно находится на связи с певицами. Артистка дает советы alyona alyona и Jerry Heil. Более того, у Джамалы даже есть идея, как сделать их номер еще лучше, однако пока что она держит это в секрете.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Я очень горжусь девушками, как и вся страна, я болела. Это всегда волнует. После каждой репетиции я им все комментирую. Они на связи со мной. Я знаю, что еще можно добавить технически, чтобы нам не быть ниже второго места, но это супер секрет, который я буду говорить им только лично. Песня содержательная, номер мощный и все это вместе гармонично очень", – рассказала артистка в телемарафоне "Единые новости".

Джамала отметила, что конкуренты у певиц действительно есть. Впрочем, украинский дуэт может победить. Артистка отметила, что ради этого alyona alyona и Jerry Heil должны быть уверены на сцене, продемонстрировать сильные вокальные способности и технически улучшить номер, ведь Джа показалось, что были определенные нюансы и оперативные погрешности, которых в финале можно избежать.

alyona alyona и Jerry Heil / Фото: eurovision.tv

"Конкуренты есть. Но исполнитель должен выходить на сцену полным победы, ни один букмекер не знает на 100%. Все зависит от девушек, как они соберутся, как они сделают технически песню совершенной, как они докажут на 100% весь номер, потому что мне кажется, что там были какие-то операторские погрешности, какие-то нюансы. Они мне были заметны, а кому-то, может, нет. Мне хочется, чтобы они усовершенствовали свой номер в грандфинале и все было просто вау", - отметила артистка.

Джамала также подчеркнула, что дуэту необходимо завоевать расположение в жюри и получить высокие баллы. Певица убеждена, что зрители однозначно будут голосовать за alyona alyona и Jerry Heil, а вот судьи слишком придирчивы.

"Я много надежд возлагаю на девушек. Вот именно с каким настроением на сцену выйдут alyona alyona и Jerry Heil. Мне очень хочется, чтобы они были светлыми в глазах, чтобы были на 100% мощными и совершенными в вокале, в интонации, технически. Я очень хочу, чтобы мы получили высокие баллы от жюри. Если это будет спето технически несовершенно, у нас будут плохие баллы от жюри. Зрители – это супер, это 50%. Они будут голосовать за нас. Хочется, чтобы и жюри за нас проголосовало. Голосуют профессиональные музыканты или связанные с музыкальной индустрией люди. Они придирчивы, они разбирают песню по костям", - добавила Джамала.

Напомним, сегодня, 9 мая, состоится второй полуфинал "Евровидения-2024". Редакция сайта ТСН.ua будет тщательно следить за ходом событий на конкурсе и вести текстовую онлайн-трансляцию. Сейчас же предлагаем вам ознакомиться со списком участников второго полуфинала и их песнями.

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