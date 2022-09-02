Джамала поделилась, как родилась идея создания эмоционального трека о завершении войны

Победительница "Евровидения-2016" Джамала рассказала о неожиданном дуэте с рэп-исполнителем Freel, настоящее имя которого Андрей.

Как выяснилось, артист сам написал эту композицию. Более того, его куплеты уже были готовы, когда к нему присоединилась Джамала.

"Исполнитель Freel прежде всего делал эту песню. Она уже была написана, его куплеты почти спеты были, сделаны", — рассказала артистка в эфире телемарафона.

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Freel, в свою очередь, признался, что слова к песне написал сразу. Впрочем, текст был готов еще в прошлом году. Артист после начала полномасштабной войны был в шоке, что строки его композиции стали пророческими.

"Это все произошло очень быстро. Я пишу много лет и всегда пишу себе сам. И в такие моменты даже происходят очень быстро, будто кто-то сверху надиктовывает, а я просто записываю, 20 минут и песня готова. И здесь была такая же ситуация, очень быстро песня написалась. Сказал сердцем то, что хотел сказать. Это писалось еще в прошлом году и случилось так, что некоторые строчки стали пророческими", — добавил артист.

Напомним, недавно победительница "Евровидения-2016" Джамала приехала в Киев на время. В перерывах между концертами и репетициями польских "Танцев со звездами" исполнительница успела записать новый трек с рэпером Freel.

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