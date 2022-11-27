Джамала поделилась радостными кадрами из заснеженного Киева: "Со снегом, кофе и без "них"

Украинская исполнительница Джамала приехала в Киев и поделилась радостными кадрами по прогулке.

Погода в столице в этот день оказалась по-настоящему зимней – город накрыл снегопад. Певица поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором играла в снежки и наслаждалась счастливыми мгновениями.

Также артистка попозировала на фоне заснеженного города в черных брюках палаццо и пальто.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Столица свободных людей сегодня в снежинках. Со снегом, кофе и без них", — подписала фото Джамала.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

После чего певица отправилась на теплый обед в кафе своего мужа Бекира, которая, кстати, пострадала от ракетных обстрелов кафиров. Там артистку ждал горячий ароматный кофе.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, на днях Джамала рассказала о том, в какой детсад в Европе ходят ее сыновья.

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