Джамала показала 3-месячного сына и раскрыла, с какими сложностями столкнулась с появлением третьего ребенка

Украинская певица Джамала показала заметно подросшего 3-месячного сынишку и призналась, с какими сложностями столкнулась после появления третьего ребенка.

В мае исполнительница стала многодетной мамочкой. Певица родила сына Алима. Артистке казалось, что она была готова к появлению третьего ребенка, ведь у нее уже есть двое мальчиков. Впрочем, как признается Джа, в современных реалиях с постоянными тревогами, обстрелами и отключениями света материнство дается сложно.

Особенно звезде сложно совмещать работу с воспитанием сыновей. Что касается младшего, то артистка его вскармливает грудью. Звезда делится, что нужно в первую очередь подстраиваться под график Алима.

Джамала с младшим сыном / Фото: instagram.com/jamalajaaa

"Мой третий сыночек. Казалось бы, опыта уже должно быть больше и легче с третьим ребенком, но нет. В наших реалиях появились новые задачи со звездочкой: война, постоянные тревоги, выключение света и т.д. Со старшими малышами я ездила, летала на гастроли: доехал до Борисполя, Жуляны и вжух – на месте. А сейчас? Сами знаете, к концертной площадки за границей 2-3 дня только дороги", - делится певица.

Однако Джамала находит выход из ситуации и не прекращает концертную деятельность. Недавно исполнительница отыграла концерт в Киеве, а затем отправилась на гастроли. Артистка раньше показывала, как с 3-месячным сыном ездила выступать в Норвегии.

Читайте также: