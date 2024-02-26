Джамала показала кадры с детства с бабушкой в Крыму и ошеломила, как выглядела до популярности

Украинская певица Джамала поделилась воспоминаниями о своем родном Крыме, который временно захватили оккупанты.

Так, знаменитость в 10-ю годовщину крымского сопротивления российской оккупации Крыма в своем фотоблоге призналась, что за это время ни разу не приезжала туда и потому очень тоскует по дому. Поскольку именно в Крыму Джамала родилась и провела все свое детство. В частности, певица показала архивные фото, когда была совсем молодой. Также артистка показала свою бабушку и сестру.

Джамала в юности / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала в юности с бабушкой и сестрой / Фото: instagram.com/jamalajaaa

К слову, артистка отметила, что верит, что Крым непременно вернется под контроль Украины, а пока она продолжает говорить о преступлениях россиян на международной арене.

"Я воспринимаю этот мир через места, которые меня вдохновляют и придают силы. Таково место – мой Крым, в котором я уже не была десять лет. А мои дети – уже пятое поколение моей семьи, вынужденное покинуть свои дома из-за российской агрессии. Я хочу сказать всему миру, что мы есть. И для меня важно дать голос своей родине – Крыму! У меня есть одно место силы. Одна мечта. Я считаю, что Крым – это Украина. И в будущем я вижу целостную нашу страну с всеми ее частями и территориями, с нашими горами, с нашим морем. Я буду бороться за свою мечту", - подчеркнула артистка.

Напомним, недавно Джамала представила документальный фильм "Песни Свободы", снятый по инициативе "Голоса Америки". В киноленте певица рассказывает свою историю через призму войны и делится эксклюзивными кадрами с семьей, сделанными на собственный телефон.

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