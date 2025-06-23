Джамала показала, как с годовалым сыном пряталась от баллистических ракет, и резко высказалась об обстрелах

Джамала / © instagram.com/jamalajaaa

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Украинская певица Джамала показала, как с годовалым сыном во время обстрелов Киева пряталась в укрытии от вражеских снарядов.

В ночь на 23 июня Россия в очередной раз массированно обстреляла Украину. Большинство вражеских снарядов летели на Киев. Джамала не пренебрегала безопасностью, поэтому во время сигнала воздушной тревоги находилась в укрытии. В Instagram артистка опубликовала фото, где она изображена с годовалым сыном.

Певица поделилась, что сначала они с семьей прятались от "Шахедов". После отбоя сигнала воздушной тревоги, опасность появилась снова. На этот раз враг атаковал столицу баллистическими ракетами, поэтому Джамала снова была в укрытии. Артистка отметила, что действия оккупантов выглядят так, будто они пытаются сломать и уничтожить украинцев.

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Джамала с годовалым сыном / © instagram.com/jamalajaaa

"Как вы думаете, что я хочу сказать...Как мама, которая только что встала после воздушной тревоги - и через пять минут после отбоя все начинается снова. Баллистика. Это действительно ощущается как какой-то искаженный трюк, чтобы сломать и уничтожить как можно больше из нас", - резко высказалась артистка.

Напомним, ранее актриса Анна Сагайдачная показала, как в ее семье прошла ужасная ночь. Артистка вместе с маленькой дочкой пряталась от громких взрывов.