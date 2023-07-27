Джамала показала, как убегала из охваченной пламенем Сицилии и спала на полу в аэропорту

Украинская певица Джамала стала свидетелем масштабных пожаров, охвативших Италию в результате аномальной жары.

Недавно артистка по делам прилетела на остров Сицилия и в день, когда начались пожары, она должна была лететь в Варшаву и ее рейс отменили. В сторис своей страницы в Instagram Джа показала, как эвакуировалась с охваченной пламенем Сицилии.

Джамала стала свидетелем масштабных пожаров на Сицилии / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала стала свидетелем масштабных пожаров на Сицилии / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала поделилась, что уехала в город Палермо, но из-за большого количества людей в отелях мест не было. Поэтому исполнительница приняла решение поехать в аэропорт, где ночевала прямо на полу:

"В Палермо мест в отелях не было, поэтому поехала в аэропорт. Там куча людей, хаос, все рейсы отменены. Поэтому решила лечь на свою куртку и спала на полу. Проснулась в 5 утра, потому что почувствовала, что через меня переступают другие люди", – рассказала о своих приключениях в Италии Джамала.

Джамала стала свидетелем масштабных пожаров на Сицилии / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала стала свидетелем масштабных пожаров на Сицилии / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также артистка успокоила поклонников, что наконец-то добралась в Мюнхен, где ждала пересадку на следующий самолет в Варшаву. Впрочем, рейс отменили, поэтому Джа пока все еще пытается долететь до Польши.

Джамала стала свидетелем масштабных пожаров на Сицилии / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала рассказала, что, оказывается, изначально "Евровидение-2023" должна была вести она, а не Юлия Санина. Но у артистки не хватило времени для подготовки, поэтому она была вынуждена отказаться.

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