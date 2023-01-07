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Джамала показала, как выглядела до популярности: с короткими волосами и в мини-шортиках

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
2333
Время на прочтение
1 мин
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Джамала показала, как выглядела до популярности: с короткими волосами и в мини-шортиках

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Певица поделилась архивными фотографиями.

Украинская исполнительница Джамала поделилась с архивными фото и показала, как выглядела до большой популярности.

Певица поздравила с днем рождения свою подругу, которую называет "сестрой от другой мамы", в сторис в Instagram. К своему поздравлению Джамала добавила фотографии с близким человеком.

"Как хорошо, что ты родилась. Моя сестра от другой мамы. И хоть в деревне в Крыму, хоть в европейском городе – ты всегда выглядишь невероятно! Икона стиля! Просто будь счастлива", — обратилась к подруге исполнительница.

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

На фото поклонники могли едва узнать певицу, ведь на первом кадре она позировала с короткими волосами в солнцезащитных очках, а на втором – продемонстрировала длинные ноги в мини-шортиках.

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, в декабре Джамала спела вместе с певцом Hozier и кантри-певицей Бренди Карлайл в Вашингтоне на премии 45th Annual Kennedy Center Honors.

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