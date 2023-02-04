Джамала показала, как выглядела в 16 лет: с тонкими бровями и ярким макияжем

Победительница "Евровидения-2016" вспомнила о своей юности.
Украинская певица Джамала показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте.
Исполнительница в сторис в Instagram поздравила с днем рождения свою близкую подругу. В честь праздника Джамала поделилась архивной фотографией.
На фото будущая звезда позировала вместе с подругой. Тогда у Джамалы были тоненькие брови, которые были модными к тому времени, длинные волосы и яркий макияж с красными губами.
"Где-то лет по 16", – коротко подписала фото певица.
Ниже исполнительница добавила свежее селфи с подругой и спросила у фанатов, сильно ли фоны изменились за это время. Поклонники отдали большинство голосов за то, что Джамала поменялась снаружи.
Напомним, недавно Джамала с грустным видом обратилась к своим поклонникам и рассказала о сложном этапе в своей жизни.
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