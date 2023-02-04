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Джамала показала, как выглядела в 16 лет: с тонкими бровями и ярким макияжем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
953
Время на прочтение
1 мин
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Джамала показала, как выглядела в 16 лет: с тонкими бровями и ярким макияжем

Джамала выставила на аукцион пианино / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Победительница "Евровидения-2016" вспомнила о своей юности.

Украинская певица Джамала показала поклонникам, как выглядела в подростковом возрасте.

Исполнительница в сторис в Instagram поздравила с днем рождения свою близкую подругу. В честь праздника Джамала поделилась архивной фотографией.

На фото будущая звезда позировала вместе с подругой. Тогда у Джамалы были тоненькие брови, которые были модными к тому времени, длинные волосы и яркий макияж с красными губами.

"Где-то лет по 16", – коротко подписала фото певица.

© instagram.com/jamalajaaa
Фото: instagram.com/jamalajaaa

Ниже исполнительница добавила свежее селфи с подругой и спросила у фанатов, сильно ли фоны изменились за это время. Поклонники отдали большинство голосов за то, что Джамала поменялась снаружи.

Напомним, недавно Джамала с грустным видом обратилась к своим поклонникам и рассказала о сложном этапе в своей жизни.

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Дата публикации
Просмотры
953
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