Джамала показала младшего 7-месячного сына и как с семьей гуляла в центре Киева

Украинская певица Джамала рассказала про особую дату в семье.

Сегодня, 24 декабря, самый маленький сын звезды Алим отмечает семь месяцев. Уже традиционно Джамала показала мальчика в сторис с праздничной открыткой, на которой написан возраст малыша. Исполнительница до сих пор не показывает лицо крохи, но на кадрах заметно, что Алим постоянно растет с каждым месяцем.

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также Джамала показала, как дома собирала двоих старших детей на прогулку. Так, 6-летний Эмир и 4-летний Селим попозировали на диване на фоне елки. После этого семья звезды в полном составе вышла на прогулку по Киеву и посетила Софиевскую площадь. В частности, певица сделала фото на фоне главной елки Киева и инсталляций возле нее. При этом знаменитость выразила надежду на мирный 2025 год.

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также в импровизированной фотосессии возле украшенной огромной елки попозировал и муж Джамалы Бекир Сулейманов с двумя старшими детьми.

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала с семьей / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, недавно певица Оля Полякова показала сразу двух своих дочерей. Фанаты артистки также были удивлены, как быстро выросли 19-летняя Маша и 13-летняя Алиса.

Читайте также: