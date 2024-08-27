Джамала показала нового члена семьи и растрогала фанов: "Добро пожаловать в дом"

Украинская певица Джамала рассказала о неожиданном пополнении в семье.

Так, сегодня, 27 августа, в свой день рождения исполнительница порадовала поклонников милыми кадрами. Теперь в ее семье будет жить щенок породы мальтипу. Радостной новостью звезда поделились в Instagram. Джамала показала кадры с пушистиком и раскрыла, что назвала его Кофи. Артистка, хоть и не была многословной, но не сдерживала эмоций радости и зацеловала крохотного четырехлапого друга, которого держала на руках.

"Ну что, подписчики, дрожите. Теперь у меня есть Кофи! Добро пожаловать в наш дом! Без комментариев", — восхитила именинница.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Вероятно, это стало для Джамалы подарком по случаю ее праздника. Правда никаких подробностей об этом она не стала рассказывать, потому что решила сполна наслаждаться моментом. В то же время звездная именинница продолжает получать цветы и поздравления от своих коллег, близких и друзей.

Джамала / Фото: instagram.com/jamalajaaa

Также ранее певица Джамала уже показывала ее самый главный подарок в 41 год, который она сделала себе сама, и похвасталась, как ее поздравлял муж Сеит-Бекир Сулейманов.

Читайте также: